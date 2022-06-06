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Ülke genelinde elektrik kesintisi yaşanacak

Kıb-Tek sosyal medya hesabından ülke genelinde kesinti olacağını duyurdu.

06 Haziran 2022 Pazartesi 15:44
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Ülke genelinde elektrik kesintisi yaşanacak

Kıb-Tek tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

**GENEL KESİNTİ UYARISI**

Değerli Tüketicilerimiz,

06.06.2022 tarihinde KKTC genelinde üretim yetersizliğinden kaynaklı 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılacaktır.

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