Ülke genelinde elektrik kesintisi yaşanacak

Kıb-Tek tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

**GENEL KESİNTİ UYARISI**

Değerli Tüketicilerimiz,

06.06.2022 tarihinde KKTC genelinde üretim yetersizliğinden kaynaklı 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılacaktır.