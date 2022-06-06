Ülke genelinde elektrik kesintisi yaşanacak

Kıb-Tek tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
**GENEL KESİNTİ UYARISI**
Değerli Tüketicilerimiz,
06.06.2022 tarihinde KKTC genelinde üretim yetersizliğinden kaynaklı 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılacaktır.
Kıb-Tek sosyal medya hesabından ülke genelinde kesinti olacağını duyurdu.
Kıb-Tek tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
**GENEL KESİNTİ UYARISI**
Değerli Tüketicilerimiz,
06.06.2022 tarihinde KKTC genelinde üretim yetersizliğinden kaynaklı 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılacaktır.