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Ülke genelinde internet kesintisi olacak

Telekomünikasyon Dairesi, Cumartesi gece yarısı ülke genelinde internet kesintisi yaşanacağını duyurdu.

21 Ekim 2022 Cuma 14:54
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Ülke genelinde internet kesintisi olacak



Ülke genelinde ses ve internet hizmetlerinde kesintiler olacak

Telekomünikasyon'dan yapılan açıklama şu şekilde:

22/10/2022 Cumartesi günü  saat 00:00-05:00 saatleri arası  Lefkoşa Telefon dairesinde sistem yenileme çalışması yapılacaktır. Yapılacak  olan çalışma esnasında  Ülke genelinde aynı anda farklı ilçelerde olacak şekilde çok kısa süreli ses ve internet hizmetlerinde belli aralıklarla kesinti olacaktır. Yapılacak  olan  kesintiden  dolayı  abonelerimizden  anlayış  bekler  gerekli  tedbirlerin alınmasını önemle rica ederiz.

TELEKOMÜNİKASYON DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Son Güncelleme: 21.10.2022 14:58
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