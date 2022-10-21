Ülke genelinde internet kesintisi olacak

Ülke genelinde ses ve internet hizmetlerinde kesintiler olacak

Telekomünikasyon'dan yapılan açıklama şu şekilde:

22/10/2022 Cumartesi günü saat 00:00-05:00 saatleri arası Lefkoşa Telefon dairesinde sistem yenileme çalışması yapılacaktır. Yapılacak olan çalışma esnasında Ülke genelinde aynı anda farklı ilçelerde olacak şekilde çok kısa süreli ses ve internet hizmetlerinde belli aralıklarla kesinti olacaktır. Yapılacak olan kesintiden dolayı abonelerimizden anlayış bekler gerekli tedbirlerin alınmasını önemle rica ederiz.

TELEKOMÜNİKASYON DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ