ÜLKE GENELİNDE SEÇİME KATILIM ORANI YÜZDE 46.88

KKTC’de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Anayasa değişikliği halkoylamasına katılım oranı saat 16.00 itibarıyla ülke genelinde yüzde 46.88 olarak açıklandı.

Yüksek Seçim Kurulu, ilçelere göre katılım oranlarının ardından ülke genelinde sandığa gitme oranının 16.00 itibarıyla yüzde 46.88 olduğunu duyurdu.

Öte yandan YSK saat 19.00’dan sonra seçim sonuçlarıyla ilgili yayınların serbest olacağını açıkladı.

Sandıkların kapanacağı saat 18.00’den saat 19.00’a kadar, radyo ve televizyonlar ile her türlü yayın organı tarafından seçim ve sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması ise yasak.

YSK daha önce radyo ve televizyonlarda, bugün 19.00 ila 21.00 saatleri arasında, seçimle ilgili olarak sadece Yüksek Seçim Kurulu tarafından verilecek haber ve tebliğler yayınlanabileceğini; saat 21.00’den sonra ise bütün yayınlar serbest olacağını duyurmuştu.