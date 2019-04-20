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Ülke genelinde zorunlu su kesintisi yapılacak

Ülke genelinde 24 – 26 Nisan arası zorunlu su kesintisi yapılacak

20 Nisan 2019 Cumartesi 12:02
Ülke genelinde zorunlu su kesintisi yapılacak
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Ülke genelinde 24 – 26 Nisan tarihleri arasında zorunlu su kesintisi yapılacağı açıklandı.

Su İşleri Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Güzelyurt ve Mesarya Ovası Sulama İletim Yapıları (tarımsal su) işi kapsamında, Geçitköy Pompa İstasyonu’nda yürütülecek çalışmalar nedeniyle 24 Nisan Çarşamba – 26 Nisan Cuma tarihleri arası Türkiye’den temin edilen suyun ulaştığı depolara su verilemeyecek.

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Açıklamada, belediyeler ve halkın, belirtilen tarihten öncesini ve sonrasını kapsayacak şekilde su kesintisine karşı tedbir alması gerektiği, çalışmalar süresince, Daire tarafından yerel kaynakların da devreye alınacağı belirtildi.

Geçitköy Pompa İstasyonu’nda yürütülecek çalışmaların seyrine göre su sevkiyatı belirtilen tarihten önce veya sonra başlayabileceğinden, konuyla ilgili yeniden açıklama yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, halkın bu dönemde içme ve kullanma suyunu daha bilinçli ve tasarruflu kullanması istendi.

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Son Güncelleme: 20.04.2019 12:10
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KıbrısGündemHaberSu İşleri DairesiSu KesintisiZorunlu Su Kesintisi
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