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Ülke kaosa sürükleniyor!

Halkın Partisi Milletvekili Kudret Özersay, Belediyeler Reformu Yasası'nın bu hali ile ülkeyi kaosa sürükleyeceğini vurguladı.

04 Nisan 2022 Pazartesi 11:33
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Ülke kaosa sürükleniyor!
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Halkın Partisi Milletvekili Kudret Özersay, Cumhuriyet Meclisi’nde konuştu. Belediyeler Reformu Yasası’na ivedilik alınması konusunda konuşan Özersay, tasarıyı geri çekme çağrısında bulundu.

‘Belediyelerin potansiyellerini dikkate alarak karar almamız gerekiyor’ diye Özersay, hükümeti deneme yanılma yoluyla iş yapmakla suçladı.

‘Belediyeler konusunda doğru bir yaklaşım izlenmediğini’ vurgulayan Özersay ülkeyi kaos beklediğini savundu.

“Belediyeler reformunu sayıların azaltılması da dahil destekliyoruz ama bunu sağlıklı ve verimli yapmamız lazım” diyen Özersay, ‘keyfi uygulamalara karşıyız, tasarıyı geri çekin’ dedi.

Özersay’ın konuşmasının ardından Cumhuriyet Meclisi, Belediyeler Reformu Yasası’na ivedilik alınmasını oyladı. Tasarı kabul edildi.

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