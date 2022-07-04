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Ülke karanlıkta... Bakan şeytan taşlamada...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde elektrik ihtiyacını karşılayan Teknecik Elektrik Santrali'nde yakıt sıkıntısı yaşanıyor. 

04 Temmuz 2022 Pazartesi 15:45
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Ülke karanlıkta... Bakan şeytan taşlamada...
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Gündem Kıbrıs'ın elde ettiği bilgilere göre, Elektrik Kurumu geçtiğimiz hafta Bakanlar Kurulu'nda akaryakıtın ne gün biteceğini bildirmiş, fakat duruma duyarsız kalan hükümet yetkilileri, akaryakıt teminini gerçekleştirmemişti.
KKTC genelinde yapılan elektrik kesintileri, saatler süren noktaya gelince ülkenin her kesimi yöneticilere lanet yağdırdı. 
Şu anda KKTC'de elektrik enerjisi sadece Aksa tarafından üretilmekte fakat Aksa'da bu ihtiyacın yüzde 55'ini karşılayabilmekte. 
Öte yandan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi de bölgedeki elektrik arzının yüksek olmasından dolayı KKTC'ye elektrik sağlayamıyor.
Tüm bunlar  olurken Kıbıs Türk Elektrik Kurumu'nun bağlı olduğu Maliye Bakanı Sunat Atun'un ise Hacca gittiği öğrenildi.
Atun'un Hacca gittiğini öğrenen vatandaşlar ise çılgına döndü. Böylesi bir durumda ülkede bulunmayan Maliye Bakanı 'Atun şeytan taşlamaya mı gitti?' yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Son Güncelleme: 04.07.2022 15:53
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