“Ülke sevgisi ile gençlerin çeşitli etkinliklerde bizi temsil etmesi KKTC adına sevindirici gelişmelerdir”

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, gençlerin kötü alışkanlıklardan korunmasında ve birlik içinde olmalarında sporun önemli bir hizmet olduğuna işaret ederek uluslararası temaslara katılan gençlerimizin ülkemizi temsil etmelerinin önemine değindi.

Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi ve koşulların yarattığı sıkıntıların aşılarak spor alanında kurum ve kuruluşların daha iyi noktalara gelerek gençlere hizmet edebilmesi temennisinde bulundu.

“Maneviyatı, kültürü ve gelenekleri ile; ülke sevgisi ve sadakati ile gençlerin bir çatı altında toplanması, spor yapabilmesi ve çeşitli etkinliklerde ülkemizi temsil etmesi KKTC adına sevindirici gelişmelerdir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, fedakârlık isteyen bu çalışmaların ülkeye önemli bir hizmet olduğunu değerlendirerek tüm sporcu ve eğitmenleri kutladı.

Karma Dövüş Sanatları Spor Dernekleri adına konuşan Hasan Kurumanastırlı, Karma Dövüş Sanatları spor alanında yürütülen çalışmalar ve genç sporcuların uluslararası alanda elde ettiği başarılar hakkında bilgi verdi.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı ve Siyasi İşler Danışmanı Anıl Kaya da hazır bulundu.