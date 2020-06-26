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“Ülke turizmini birlikte ayağa kaldıracağız”

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Orhan Tolun ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyeti kabul etti.

26 Haziran 2020 Cuma 15:21
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“Ülke turizmini birlikte ayağa kaldıracağız”

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Orhan Tolun ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyeti kabul etti.

KITSAB Başkanı Orhan Tolun kabulde yaptığı konuşmasında, Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren’e Bakanlık görevinde başarılar dileyerek, sektör adına hayırlısı olsun dileklerinde bulundu.

Sektörün bir süre önce, içinde olduğu zor durumu dile getirmek adına gerçekleştirmiş olduğu eylemi hatırlatan Orhan Tolun, sektörün sorunlarını ve taleplerini içeren mektubu Bakan Evren’e takdim etti.

Kabulde, 1 Temmuz açılım kriterleri ve 2’nci ekonomik paket içerisindeki turizm sektörüne yönelik alınan kararlar üzerinde görüş alışverişinde de bulunuldu.

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, KITSAB heyetini kabulünde yaptığı konuşmasında, KITSAB Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakan Evren, dünya ile birlikte mücadele verilen Covid-19 pandemisi, dünyada olduğu gibi KKTC’de de en çok turizm sektörünü etkilendiğini, ancak insan sağlığı gözetilerek alınan tedbirler neticesinde, KKTC’nin Covid-19 mücadelesi veren dünya ülkeleri arasında en başarılı ülke konumunda olduğunun altını çizdi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı görevine atandığı ilk günden itibaren, pandemi dolayısıyla sektörün yaşadığı sıkıntıların nasıl hafifletileceğine yönelik çalışmaları başlattıklarını belirten Bakan Kutlu Evren, “Ülkemiz ekonomisinin lokomotif sektörü turizmin, pandemi dolayısıyla yaşadığı sıkıntıların hafifletilmesi, sektörle istişare ve birlikte hareket ederek başarabileceğimiz inancındayım” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Kutlu EvrenKıbrıs Türk Turizm Ve Seyahat Acenteleri BirliğiTurizm Ve Çevre BakanıKITSABOrhan Tolun
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Oteki GIBRISLI 2020-06-26 15:55:31

Sayin bakan kaldirirken dikkatli olun da yannis biseyler olmasin yoksa garambole gideceyik galiba. 1 Temmuz cok fena geliyor soylemedi demeyin.

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