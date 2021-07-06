“Ülke yönetimini ihaleye çıkalım”

Ticaret Odası eski Başkanı, iş insanı Günay Çerkez SES KIBRIS web tv’de yayınlanan Kıbrıs’ın Nabzı programına katıldı, Aytuğ Türkkan’ın sorularını yanıtladı.

Mevcut hükümete de geçmişteki hükümetlere de eleştirilerde bulunan Çerkez,

Çerkez sözlerine şöyle devam etti:

“Sorunların çözümüne yönelik bir vizyon hükümette göremiyoruz, sadece bu hükümette değil, diğerleri de böyleydi. Yeni gelen her hükümet bir önceki hükümetten daha kötü. Bundan dolayı da zaten halk arasında da “Gelen gideni aratıyor” deniyor. Çünkü muhalefetteki bir parti hükümete geldiğinde eleştirdiği hükümetin aynisini yapıyor”

“ Meclis nisap sağlayıp meclisi kapatamadı. Bu ayıptır. Oysa biz Kıbrıslılar kendimizi överken dağlar taşlar gökyüzü bizi sığmaz. Ama iş icraatsa gelince hiçbir şey yok” diyerek yaşanılan süreçleri eleştiren Günay Çerkez, kamuda çalışan insanların bile şikayet etmeye başladığına dikkat çekti.

Özel sektörün mümkün olduğu kadar vergi vermemeye çalıştığını anlatan Çerkez, “Çünkü özel sektör devlette verdiği verginin karşılığını alamıyor. Vergi ödüyorsunuz ama hizmet olarak yüzde 5 olarak bile karşılık alamıyorsunuz” diyerek sıkıntıları anlattı.

“ Türkiye artık usandı”

Günay Çerkez Türkiye’nin de artık usandığını belirterek, ülkenin yönetiminin ihaleye çıkılması gerektiğini anlattı:

Türkiye artık usandı. Bir program yapılır, çalışmalar yapılır. Ve mesela denir ki köy yolları için 200 milyona ihtiyaç var. Geçmişte Türkiye bu parayı verdi, ama o yollar tam olarak yapılmadı. Veya yapılan yollar teknik şartnamedeki şekilde yapılmadı.”

Çerkez, KKTC’nin yönetiminin iyileşmesi için özel sektörden hizmet alınması gerektiğini söyleyerek göndermede bulundu:

“Kendi kendimizi yönetemeyiz biz. Yönetim şirketleri vardır dünyada biz de KKTC’yi yönetmesi için ihaleye çıkalım. 350 bin kişinin yönetimini ihaleye çıkaralım bakalım kaça mal olacak. Bütçemiz 9.5 milyar TL, 200-250 milyon dolara alırlar bizim ülkenin ihalesini. Dünya devi şirketleri 9 ya da 12 kişilik yönetim kurulları yönetir.”

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