Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
12 ay hapis cezası verildi
12 ay hapis cezası verildi
Kadına şiddet bitmiyor!
Kadına şiddet bitmiyor!
Yine Kadına Şiddet! Bağırdı çağırdı, yüzüne tükürdü
Yine Kadına Şiddet! Bağırdı çağırdı,...
Meydan savaşı gibi kavga!
Meydan savaşı gibi kavga!
Dördüncü kez mahkeme huzuruna çıktı
Dördüncü kez mahkeme huzuruna çıktı

“Ülke yönetimini ihaleye çıkalım”

“Gelen gideni aratıyor” diyen iş insanı Günay Çerkez, “KKTC’nin yönetimini ihaleye çıkalım” diyerek tepkisini dile getirdi

06 Temmuz 2021 Salı 12:00
311 Okunma
“Ülke yönetimini ihaleye çıkalım”

Ticaret Odası eski Başkanı, iş insanı Günay Çerkez SES KIBRIS web tv’de yayınlanan Kıbrıs’ın Nabzı programına katıldı, Aytuğ Türkkan’ın sorularını yanıtladı.

Mevcut hükümete de geçmişteki hükümetlere de eleştirilerde bulunan Çerkez,

Çerkez sözlerine şöyle devam etti:

“Sorunların çözümüne yönelik bir vizyon hükümette göremiyoruz, sadece bu hükümette değil, diğerleri de böyleydi. Yeni gelen her hükümet bir önceki hükümetten daha kötü. Bundan dolayı da zaten halk arasında da “Gelen gideni aratıyor” deniyor. Çünkü muhalefetteki bir parti hükümete geldiğinde eleştirdiği hükümetin aynisini yapıyor”

“ Meclis nisap sağlayıp meclisi kapatamadı. Bu ayıptır. Oysa biz Kıbrıslılar kendimizi överken dağlar taşlar gökyüzü bizi sığmaz. Ama iş icraatsa gelince hiçbir şey yok” diyerek yaşanılan süreçleri eleştiren Günay Çerkez, kamuda çalışan insanların bile şikayet etmeye başladığına dikkat çekti.

Özel sektörün mümkün olduğu kadar vergi vermemeye çalıştığını anlatan Çerkez, “Çünkü özel sektör devlette verdiği verginin karşılığını alamıyor. Vergi ödüyorsunuz ama hizmet olarak yüzde 5 olarak bile karşılık alamıyorsunuz” diyerek sıkıntıları anlattı.

“ Türkiye artık usandı”

Günay Çerkez Türkiye’nin de artık usandığını belirterek, ülkenin yönetiminin ihaleye çıkılması gerektiğini anlattı:

Türkiye artık usandı. Bir program yapılır, çalışmalar yapılır. Ve mesela denir ki köy yolları için 200 milyona ihtiyaç var. Geçmişte Türkiye bu parayı verdi, ama o yollar tam olarak yapılmadı.  Veya yapılan yollar teknik şartnamedeki şekilde yapılmadı.”

Çerkez, KKTC’nin yönetiminin iyileşmesi için özel sektörden hizmet alınması gerektiğini söyleyerek göndermede bulundu:

“Kendi kendimizi yönetemeyiz biz. Yönetim şirketleri vardır dünyada biz de KKTC’yi yönetmesi için ihaleye çıkalım. 350 bin kişinin yönetimini ihaleye çıkaralım bakalım kaça mal olacak. Bütçemiz 9.5 milyar TL, 200-250 milyon dolara alırlar bizim ülkenin ihalesini. Dünya devi şirketleri 9 ya da 12 kişilik yönetim kurulları yönetir.”  

Ses Kıbrıs

Anahtar Kelimeler:
Günay Çerkez
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Herhangi bir kapanmayı bir daha kaldıramayız”
“Herhangi bir kapanmayı bir daha kaldıramayız”
Gündem Kıbrıs'ın konuğu; Serhat İncirli
Gündem Kıbrıs'ın konuğu; Serhat İncirli
1 Saat Elektrik Kesintisi Uygulanacak
1 Saat Elektrik Kesintisi Uygulanacak
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim