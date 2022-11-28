Ülkede bir haftada 5 yangın, 23 servis olayı meydana geldi

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, yangınların muhtemel sebepleri; “bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından yakma, elektriksel kısa devreler, kişi veya kişiler tarafından temizlik maksadıyla yakma” sonucu olarak yer aldı. Hususi servis olayları ise; “yangın eğitimleri verilmesi, kuyuya düşen köpeklerin ve şömine bacasına sıkışan güvercinin kurtarılması, trafik kazası sonucu yola dökülen yağ üzerine kum dökülerek yol güvenliğinin sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi” olarak sıralandı.

İtfaiye, “zamanında alınan tedbirler, felaketi önler” uyarısında da bulundu.

Temizlik maksadı ile olsa bile her türlü ateş yakmanın yasak olduğu hatırlatılan açıklamada, şu uyarılarda bulunuldu:

“Ateş yakmaya müsait olmayan alanlarda yakılan ateşin kontrolümüz dışına çıkıp yangına sebebiyet verebileceği unutulmamalıdır.

İş yerleriniz ve konutlarınızda elektrik tesisatlarında aşırı yüklemeden dolayı meydana gelecek olan kısa devreleri önlemek amacı ile elektrik tesisatlarınızın kontrolünü uzman kişilere yaptırınız.

Özel araçlar, tarımsal araçlar, toplu taşıma araçları ve akaryakıt taşıyan araçların servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerini zamanında yaptırmanız; meydana gelecek olan yakıt sızmalarını, kısa devreleri ve egzozlardan çıkan kıvılcımların yangına sebep olmasını önleyecektir.

Araçlarınızın içerisinde 2 kg kapasiteli kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikeyi önleyecektir.

İş yerinizi ve konutunuzu herhangi bir yangın riskine karşı sigortalamanız, oluşacak maddi hasarı gidermenizde size yardımcı olacaktır.

Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen ALO 199 İtfaiye Yangın İhbar hattı, ALO 177 Orman Yangın İhbar hattı ve 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları önemle rica olunur.”