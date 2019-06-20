Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha! Büyük bir sorunu çözecek
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha!...
Dünyanın en büyük uçağı satışa çıkarıldı! İşte fiyatı
Dünyanın en büyük uçağı satışa...
Stranger Things şimdi de oyun olarak karşımıza çıkıyor
Stranger Things oyun olarak karşımıza...
PUBG Mobile için yepyeni güncelleme: Ölüm maçı geliyor
PUBG Mobile için yepyeni güncelleme
Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel yol: Belediye değil, yayalar yaptı
Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel...

Ülkede kaçak kalan 9 kişi yakalandı!

20 Haziran 2019 Perşembe 22:04
Ülkede kaçak kalan 9 kişi yakalandı!

Kamalı Haber

Girne’de gerçekleştirilen kontrollerde ülkede kaçak kalan 9 kişi dün Girne’de Yargıç Meltem Dündar huzuruna çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Murat Kermeoğlu, Girne’de önceki gece gerçekleştirilen operasyonda zanlıların ülkede ikamet izinsiz kaldıklarının tespit edilerek yakalandıklarını söyledi. Kermeoğlu, Murat Yıldız’ın 2010, Sami Ullah Ghulam Abbas Azad’ın 2016,Suny Sahota’nın 2018, Bilal Sarwar’ın 2016, Abu Bakar Sıddık’ın 2017, Suman Mıah 2016,Hazrot Ali 2016 ve Muhammad Masum Mıah’ın 2017 ve Arda Tezel’in Mart 2019 tarihinden beridir ülkede kaçak kaldıklarını söyledi. Zanlıların ihraç işlemlerinin başlatıldığını kaydeden polis, 1 gün süre istedi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Doğru Söz 2019-06-20 22:12:44

Onlara ikamet ve iş sağlayana suçlama getiremeyen savcılar, memleket niye mi bu halde? ( Aynaya bakın. Göreceksiniz)

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ali Melaki 2019-06-21 00:53:14

UBP geldi. Yakalanmaya başladılar. Obur partiler naptı ?

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Cevdet 2019-06-21 00:56:31

Ülke kaçak doldu. Heryere kamera koyun. Tuvaletlere.. da...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Cinayet davasında karar 5 Eylül’de açıklayacak!
Cinayet davasında karar 5 Eylül’de açıklayacak!
Fiber optik kablo koptu, Girne’ye internet verilemiyor
Fiber optik kablo koptu, Girne’ye internet verilemiyor
Amcaoğlu, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Osam’ı kabul etti
Amcaoğlu, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Osam’ı kabul etti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim