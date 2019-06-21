Ülkede kaçak kalıyordu cezaevine gönderildi!

Girne’de gerçekleştirilen rutin kontrollerde ülkeye kanunsuz giriş yaptığı tespit edilen Hindistanlı Lachman Sing dün teminat talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Murat Kermeoğlu, Girne’de gerçekleştirilen operasyonda zanlının ülkeye kanunsuz giriş yaptığını tespit ettiklerini söyledi.

Kermeoğlu, zanlının 2018 yılı Kasım ayı içerisinde henüz tespit edilemeyen bir yerden ülkeye giriş yaptığını belirtti.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının ülkeye girdiğine dair kayıt bulunmadığını ifade etti.

Kermeoğlu, zanlının ifadesinde uçakla ülkeye geldiğini ancak pasaportunu kaybettiğini söylediğini ifade ederek, bu iddiaların araştırıldığını ancak gerçek olmadığını belirlediklerini söyledi. Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, zanlının 20 gün süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.