Ülkede kaçak olarak bulunan 2 kişi yakalandı

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Gökhan Belet olayla ilgili bulguları aktardı. Belet huzurda bulunan zanlılar zanlılar Fakhrul Islam, Mahmudul Hasan, Nargiza Hamrayeva’nın 28 Eylül tarihinde Girne genelinde gerçekleştirilen rutin muhaceret kontrolünde ülkede kaçak olarak bulunduklarının tespit edildiğini söyledi. Polis tutuklanan zanlıların ihraç işlemlerinin başlatılması ve ülkede kaçak olarak bulundukları sürede ne yaptıklarının araştırılması için ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.