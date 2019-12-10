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Ülkede kaçak olarak ikamet eden zanlı mahkemede

Kaçak olarak ikamet ettiği tespit edilen zanlı Salim Ahmad Gambo bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

10 Aralık 2019 Salı 16:56
Ülkede kaçak olarak ikamet eden zanlı mahkemede

Lefkoşa’da gerçekleştirilen rutin devriye kontrollerinde ülkede kaçak olarak ikamet ettiği tespit edilen zanlı Salim Ahmad Gambo bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mertcan Köse, olguları aktardı. Polis, zanlı Salim Ahmad Gambo’nun 6 Aralık’ta saat 23.00’de Lefkoşa'da, üzerinde yapılan kimlik kontrollerinde ülkemizde 14 Kasım 2013 itibaren ikamet izinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini mahkemeye aktardı.  Polis, tutuklanan zanlının ülkede bulunduğu süre zarfında ne yaptığının araştırılacağını belirtti. Polis, zanlının üç gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç  Temay Sağer, zanlının soruşturma maksatlı üç gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

Anahtar Kelimeler:
ülkeZanlıİkametMahkeme
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