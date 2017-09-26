Ülkede kaçak olduğu olay çıkarınca öğrenildi!

Devrim Demir

Ülkeye 90 günlük vize ile giriş yapan ve önceki gün Girne’nin işlek caddelerinden biri olan Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde alkol tesiri altında olay çıkaran Özgür Ekmekçioğlu cezaevine gönderildi.

Mart ayından bu yana sokaklarda yaşamını sürdüren Ekmekçioğlu önceki gün 236 promil alkol tesiri altında Girne’de olay çıkardı.

Bölge sakinlerinin şikâyeti üzerine tutuklanan Özgür Ekmekçioğlu aleyhindeki soruşturma tamamlanırken dün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının ülkede yasal bir konumu olmadığına dikkati çekerek yargılanıncaya kadar 7 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

İşsiz, sokaklarda yaşıyor….

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Fatih Burhan Gezer, zanlı Özgür Ekmekçioğlu’nun “Sarhoşluk”, “Rahatsızlık” ve “Derbederlik” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Fatih Burhan Gezer, zanlının önceki gün Girne’de Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde saat 12.50 raddelerinde 236 promil alkol tesiri altında rahatsızlık yaparak tutuklandığını söyledi.

Gezer, zanlının yapılan sorgulamada ülkeye 14 Mart tarihinde 90 günlük vize ile giriş yaptığını ve şuan yasal olarak da kaçak durumunda olduğunu belirtti.

Ekmekçioğlu’nun ülkede yasal bir statüsü olmadığını, işsiz ve sokaklarda yaşadığını belirten polis, zanlının yargılanıncaya kadar uygun bir teminata bağlanması talebinde bulundu.