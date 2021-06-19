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Ülkede kaçak yaşadığı tespit edildi

Ülkemize Kaçak olarak bulunduğu tespit edilen zanlı O.T.E dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

19 Haziran 2021 Cumartesi 08:44
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Ülkede kaçak yaşadığı tespit edildi

Ülkemize Kaçak olarak bulunduğu tespit edilen zanlı O.T.E dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Adnan Kardeşler olayla ilgili bulguları aktardı.

Kardeşler, huzurda bulunan zanlının 15 Haziran 2021 tarihinde Girne'de meydana gelen "KKTC İkamet İzinsiz Bulunmak" suçundan methaldar olduğunu söyledi.

Polis 15Haziran 2021 tarihinde saat 08.30 raddelerinde Girne'de Salih Miroğlu Caddesi üzerinde yapılan kontrolde Girne'de sakin zanlının 30 Eylül 2020 tarihinden itibaren KKTC'de herhangi bir yasal statüsü olmaksızın ikamet etmekte olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis zanlının ihraç işlemlerinin devam ettiğini, ülkede kalmış olduğu süre içerisinde suça karışıp karışmadığına dair araştırmanın sürdüğünü belirterek, 7 gün ek süre istedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının soruşturma maksatlı 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
KaçakKKTCMahkeme
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