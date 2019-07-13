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Ülkede kaçak yaşayan Ahmad tutuklandı!

13 Temmuz 2019 Cumartesi 16:05
Ülkede kaçak yaşayan Ahmad tutuklandı!

(Kamalı Haber) - Alsancak bölgesinde önceki akşam yapılan denetimlerde ülkede 2017 yılından beri ikamet izinsiz olarak kaldığı tespit edilen zanlı Iftikar Ahmad, tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Polis memuru Fatih Gezer, zanlının önceki akşam saat 22.40 raddelerinde Alsancak’ta yapılan kontroller neticesinde, 25 Aralık 2017 tarihinden bu yana ülkede ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini kaydederek, zanlının toplamda 565 gün yasal statüsü olmadan ikamet ettiğini belirtti. Zanlı Ahmad’ın yalnız yaşadığını ifade eden Gezer, haftasonu olması nedeniyle gerekli yazışmaların yapılamadığını söyledi ve bu süreçte poliste 3 gün daha tutuklu kalması talebinde bulundu.

Mahkemede söz alan zanlı ise, kendisini getiren kişiye 6 bin 500 Euro nakit para verdiğini ancak o kişinin Pakistan’a kaçtığını söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, huzurundaki şahadeti değerlendirerek, zanlının poliste ilk etapta 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi.

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Iftikar AhmadKaçakTutuklamaHaberGündemKıbrıs
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