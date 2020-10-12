Ülkede polisiye olaylar

ONAYLANMIŞ LİMAN OLMAYAN BİR YERDEN KKTC’YE KANUNSUZ GİRİŞ YAPMAK

12.10.2020 tarihinde, saat 00:05 sıralarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları tarafından yapılan KKTC karasularındaki devriye sırasında, düzensiz göçmen taşıyan bir teknenin KKTC karasularına giriş yapacağı ihbarı değerlendirmiş ve polis ekipleri ile koordineli olarak operasyon gerçekleştirilmiştir.

Yapılan tespit sonrası gerçekleştirilen operasyonda, onaylanmış liman olmayan Küçükerenköy sahilinden KKTC’ye kanunsuz giriş yapan bir kadın, on yedisi erkek olmak üzere Suriye uyruklu toplam 18 kişiyi kullanımında bulunan araca alan S.Y.(E-45) polis tarafından suçüstü tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU (GELİŞME)

07.10.2020 tarihinde, Gazimağusa'da, Z.B.E.(E-34)’nin tasarrufunda bulunan yaklaşık 20 gram ağırlığında sentetik cannabionid türü uyuşturucu meselesi ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında aranmakta olan M.K. (E-25) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KASTİ HASAR (GELİŞME)

06.10.2020 tarihinde, Gazimağusa'da 15 Ağustos Bulvarı yolu üzerinde park halinde bulunan Feryal ve Atif ADEM’e ait JG 095 plakalı aracın yanıcı madde dökülerek yakılması olayı ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada meselde zanlı olarak görülen S.T.(E-42) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KAYIP ŞAHIS

12.10.2020 tarihinde, Yeşilyurt’ta sakin Şener ŞEMET (E-51,) saat 00.00 sıralarında kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmaktadır.