Ülkede polisiye olaylar

Gazimağusa’da Suriçi’nde 8 Ekim’de ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren Tülay Tayiber’in (K-70) ölüm sebebinin kalp yetmezliği olduğu belirlendi.



Polis Basın Bülteni’ne göre Tayiber’in otopsisinde ölüm nedeni kalp yetmezliği olarak tespit edildi.



KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE ZİRAATI VE TASARRUFU

Dün saat 22.00 sıralarında, Girne’de, H.E.M.’nin (E-26) kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada saksı içerisinde ekili vaziyette bir kök hintkeneviri türü olduğuna inanılan bitki bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs ve söz konusu ikametgahta misafir olarak bulunan H.D.(E-21) tutuklandı.. Soruşturma devam ediyor.

HAYVAN HIRSIZLIĞI

Yayla köyünde 8 Ekim’de Kemal Gürce’ye ait ağıldan 5 adet sakız cinsi koyun çalınmasıyla ilgili yürütülen polis soruşturmasında M.M.’nin (E-28) koyunları çalarak Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir kasaba sattığı tespit edildi. M.M hakkında yasal işlem başlatıldı.

KAYIP ŞAHIS

Önceki gün saat 11.00 sıralarında kaldığı ikametgahtan ayrılan Lefkoşa’da sakin Ertuğrul Öztürk’ün halen geri dönmediği ifade edildi.