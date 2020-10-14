Ülkede polisye olaylar

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (HİNTKENEVİRİ)TASARRUFU

13.10.2020 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Girne’de İnönü Caddesi üzerinde M.N.A.(E-21)’nın üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve tütün ile karışık içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

YETKİLİ MAKAMDAN İZİNSİZ TÜTÜN ÜRÜNÜ SATMAK

13.10.2020 tarihinde, saat 16:00 sıralarında Gazimağusa’da F.K.(E-29)’nin ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, yetkili makamdan izni olmadığı halde, 169 kg 750 gram nargile tütünü, 50 paket sigara ve 299 paket elektronik sigarayı bulundurduğu tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.