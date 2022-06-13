Ülkede sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Dairesi Perşembe’ye kadar yer yer kuvvetli rüzgarla birlikte sağanak beklendiğini duyurdu.

Dairenin 20 Haziran’a kadar olan tahminlere göre, 16 Haziran Perşembe’ye kadar yer yer sağanak, yağışla birlikte kuvvetli veya fırtınamsı rüzgar da olacak. Periyodun geriye kalan kısmında hava açık olacak.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısı iç kesimlerde 29-32, ikinci yarısında ise 34-37 derece, sahillerde de 29-32 derece dolaylarında seyredecek.

Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette yağış anında kuvvetli yer yer fırtınamsı rüzgar da bekleniyor.