Ülkede suç makinesi olarak anılıyordu!

Havadis gazetesinden Devrim Demir'in haberine göre; Yasaklı göçmen olarak ülkeden ihraç edilen ve ihraç kararı iki kez kaldırılan Veysi Çelik, Ekim ayında telefonda taciz suçlamasıyla ifade vermek üzere çağrıldığı Girne Polis Müdürlüğü’nde olay çıkaran ve polisleri ölümle tehdit suçundan tutuklanmıştı.
Çelik, yargılanıncaya kadar 1 ayı geçmeyecek şekilde merkezi cezaevine gönderilmişti.
Veysi Çelik, dün mahkeme emri ile öğle saatlerinde Girne Turizm Limanı’ndan ülkeden ihraç edildi.
Hafife alınmayacak sabıkaları var
Veysi Çelik, 2005-2010 yılları arasında işlediği çeşitli suçlar nedeniyle birçok kez hapis cezası alırken, ülkede hafife alınmayacak suçlar işleyerek 13 sabıka dosyası var.
2 kez ihraç kararı kaldırıldı
Çelik ayrıca, yasaklı göçmen olarak ülkeden 2 kez ihraç edildiği halde ihraç kararı ilgili makamlar tarafından 2 kez kaldırıldı.
Bu ülkeyi yönettiğini sanan ve bu suç makinesi denilen zibilliklerin ihracını kaldıran dalkavuklara sesleniyorum. Sınırlı sayıda olan polis teşkilatımız elinden gelenin fazlasını yapıp bu çöpleri topluyor. İhraç ediliyorlar ve nasıl olduğunu anlayamadığımız bir şekilde bunlar yine ülkemize alınıyor. Her alındığında da bu çöp makineleri suçlarına kaldıkları yerden devam ediyor. Artarak. Yine göz nuru polislerimiz bunları yakalıyor. Utanmadan birde tehdit ediyor bu zibillikler. Bu ülkede polisin de yasalara aykırı bir şekilde mafyalaşıp bunları temizlemesini mi istiyor sunuz? Bunları ülkeye birdaha almayın. Polisimiz ve milletimizi zor durumda bırakmayın. Devam ederseniz gün gelecek bu hesaplaşmalar size dokunacak.. Bıçak kemiğe dayandı... Yok bunu yapamazsanız devletin yönetim kadrolarını işgal etmeyin. Adiller yönetsin..