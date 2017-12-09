Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
107921
ALTIN
153.987
DOLAR
3.8353
STERLİN
5.1410
EURO
4.5054
Güzelleşmek uğruna yapılan yanlışlara dikkat
Güzelleşmek uğruna yapılan yanlışlara dikkat
Ses kısıklığının nedeni reflü olabilir
Ses kısıklığının nedeni reflü olabilir
Kötümserliğin faydaları nelerdir?
Biraz kötümserlik iyidir!
Hamilelerin uzak durması gereken güzellik ürünleri
Anne adayları bu ürünlerden uzak...
Başarılı kadınların farklı yaptığı 12 şey
Başarılı kadınların farklı yaptığı 12...

Ülkede suç makinesi olarak anılıyordu!

Telefonla taciz, şiddet tehdidi ve karakolda olay çıkarma suçlarından Ekim ayında tutuklanarak yargılanan Veysi Çelik cezasını tamamladı ...

09 Aralık 2017 Cumartesi 11:08
Ülkede suç makinesi olarak anılıyordu!
banner10

Havadis gazetesinden Devrim Demir'in haberine göre; Yasaklı göçmen olarak ülkeden ihraç edilen ve ihraç kararı iki kez kaldırılan Veysi Çelik, Ekim ayında telefonda taciz suçlamasıyla ifade vermek üzere çağrıldığı Girne Polis Müdürlüğü’nde olay çıkaran ve polisleri ölümle tehdit suçundan tutuklanmıştı.

Çelik, yargılanıncaya kadar 1 ayı geçmeyecek şekilde merkezi cezaevine gönderilmişti.

Veysi Çelik, dün mahkeme emri ile öğle saatlerinde Girne Turizm Limanı’ndan ülkeden ihraç edildi.

Hafife alınmayacak sabıkaları var    

Veysi Çelik,  2005-2010 yılları arasında işlediği çeşitli suçlar nedeniyle birçok kez hapis cezası alırken, ülkede hafife alınmayacak suçlar işleyerek 13 sabıka dosyası var.

2 kez ihraç kararı kaldırıldı

Çelik ayrıca,  yasaklı göçmen olarak ülkeden 2 kez ihraç edildiği halde ihraç kararı ilgili makamlar tarafından 2 kez kaldırıldı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
İlgili makamlara; 2017-12-09 12:06:19

Bu ülkeyi yönettiğini sanan ve bu suç makinesi denilen zibilliklerin ihracını kaldıran dalkavuklara sesleniyorum. Sınırlı sayıda olan polis teşkilatımız elinden gelenin fazlasını yapıp bu çöpleri topluyor. İhraç ediliyorlar ve nasıl olduğunu anlayamadığımız bir şekilde bunlar yine ülkemize alınıyor. Her alındığında da bu çöp makineleri suçlarına kaldıkları yerden devam ediyor. Artarak. Yine göz nuru polislerimiz bunları yakalıyor. Utanmadan birde tehdit ediyor bu zibillikler. Bu ülkede polisin de yasalara aykırı bir şekilde mafyalaşıp bunları temizlemesini mi istiyor sunuz? Bunları ülkeye birdaha almayın. Polisimiz ve milletimizi zor durumda bırakmayın. Devam ederseniz gün gelecek bu hesaplaşmalar size dokunacak.. Bıçak kemiğe dayandı... Yok bunu yapamazsanız devletin yönetim kadrolarını işgal etmeyin. Adiller yönetsin..

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Kayhan, “benim değil” dedi
Kayhan, “benim değil” dedi
“Trump’ın kararı bölgedeki sorunları büyütecek”
“Trump’ın kararı bölgedeki sorunları büyütecek”
Öğrenciler eylem yaptı
Öğrenciler eylem yaptı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim