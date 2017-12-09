Ülkede suç makinesi olarak anılıyordu!

Havadis gazetesinden Devrim Demir'in haberine göre; Yasaklı göçmen olarak ülkeden ihraç edilen ve ihraç kararı iki kez kaldırılan Veysi Çelik, Ekim ayında telefonda taciz suçlamasıyla ifade vermek üzere çağrıldığı Girne Polis Müdürlüğü’nde olay çıkaran ve polisleri ölümle tehdit suçundan tutuklanmıştı.

Çelik, yargılanıncaya kadar 1 ayı geçmeyecek şekilde merkezi cezaevine gönderilmişti.

Veysi Çelik, dün mahkeme emri ile öğle saatlerinde Girne Turizm Limanı’ndan ülkeden ihraç edildi.

Hafife alınmayacak sabıkaları var

Veysi Çelik, 2005-2010 yılları arasında işlediği çeşitli suçlar nedeniyle birçok kez hapis cezası alırken, ülkede hafife alınmayacak suçlar işleyerek 13 sabıka dosyası var.

2 kez ihraç kararı kaldırıldı

Çelik ayrıca, yasaklı göçmen olarak ülkeden 2 kez ihraç edildiği halde ihraç kararı ilgili makamlar tarafından 2 kez kaldırıldı.