Ülkede turizmi doğayı bozmadan, betona boğmadan, doğayı ön plana çıkararak geliştirmek hedefindeyiz

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, sempozyuma Türkiye’den uzman katılımcılar ve KKTC’de konu ile ilgili olan birçok kurum ve sivil toplum örgütünden temsilciler katıldı.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel yaptığı açılış konuşmasında, turizmin gelişimdeki önemine dikkat çekti ve bakanlık olarak yatırım yaparken ülkenin doğal güzelliklerinin korunmasının öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.

Bu nedenle ülkede turizmi doğayı bozmadan, betona boğmadan, doğayı, ön plana çıkararak geliştirmek hedefinde olduklarını dile getiren Üstel, Çevre Koruma Dairesi’yle işbirliği halinde doğa sevgisi ve bilinci ile profesyonel olarak çalışan Taşkent Doğa Parkı ve bünyesinde bulunan Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü’nün, bu çalıştay vesilesiyle birçok kurum ve sivil toplum örgütü ile bir araya gelerek, doğa koruma alanları ile ilgili çalışmaları daha da ileriye götürme fırsatı yakalayacağına inandığını belirtti.

Üstel, ekonomik ve çevresel anlamda nesiller boyu devam edecek bir turizm başarısının ancak, sürdürülebilir bir turizm anlayışıyla doğaya ve çevreye saygılı ve kaynakları koruma kullanma dengesini gözeten politikalarla mümkün olduğunu vurguladı.

Üstel, Bakanlığın koruması altında olan 10 farklı önemli Çevre Koruma Bölgesi olduğuna ve bunların yönetim planlarının oluşturulmasına yönelik yapılan çalışmalara ilaveten, yürürlüğe yeni giren Sulak Alanlar Tüzüğü sayesinde 34 sulak alanının korunmasına yönelik ciddi bir adım attıklarını da belirtti.

Bakan Üstel’in konuşmasının ardından Taşkent Doğa Parkı biyoloji ve çevre eğitimi uzmanı ve çalıştayın da koordinatörü olan Yrd. Doç. Dr. Nazım Kaşot Taşkent Doğa Parkı ve çalıştay hakkında bir konuşma yaptı.

KAŞOT

Kaşot konuşmasında 2016 şubat ayında Çevre Eğitim Merkezi olarak kurulan Taşkent Doğa Parkı’na gelen yaralı ve yardıma muhtaç hayvanlarla birlikte ülkede bu tip durumlara müdahale edebilecek bir merkez ihtiyacının ortaya çıktığını belirterek, Uluslararası Yaban Hayat Rehabilitasyon Konseyi’nin standartlarına göre uluslararası düzeyde bir Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nin kurulduğunu, bunun ardından merkeze yaralı bir deniz kaplumbağasının gelmesiyle birlikte Kıbrıs Deniz Canlıları Merkezi ve Deniz Kaplumbağaları için ayrı bir rehabilitasyon merkezinin kurulduğunu, kaydetti.

Ülkedeki yaban hayat araştırmalarının az olması nedeniyle bu konuda detaylı ve uluslararası düzeyde yayınlar ve iş birlikler yapabilmek için Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü’nün kurulduğunu belirten Kaşot, yaptıkları her çalışmayla toplumdaki çevre ve doğa bilincini artırmayı hedeflediklerine de değindi.

Kaşot yine Taşkent Doğa Parkı bünyesinde kurdukları Kıbrıs Çevre Eğitim Merkezi sayesinde hem Taşkent Doğa Parkı’nda hem de okullarda çocuklara yönelik bilinçlendirme çalışmaları yaptıklarını da vurguladı.

Konuşmalar ardından sempozyum Türkiye’den gelen çağrılı konuşmacıların bildirileriyle başladı. Sempozyumun ilk bildirisi Doğa Derneği’nden katılan Doğa Derneği Doğa koruma program koordinatörü Itri Levent Erkol tarafından “Doğa Koruma Alanları” ile ilgili sunuldu.

İkinci bildiri Adnan Menderes Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Tübitak Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Oğuz Türkozan tarafından Deniz Koruma Alanları ve Deniz Kaplumbağaları konusunda sunuldu.

Üçüncü bildiri Sualtı Araştırmaları Derneği ve Akdeniz Foku Araştırma Koordinatörü Genel Koordinatörü Cem Orkun Kıraç tarafından Kıyı Koruma Alanları ve Savunuculuk konusunda yapıldı.

Çalıştayın dördüncü bildirisi Doğa Araştırmaları Derneği Başkanı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar emekli Daire Başkanı Osman Erdem tarafından Tür Eylem Planları konusunda sunuldu.

Sempozyumun son bildirisi de Çevre Koruma Daire Doğal Hayat Şubesi’nden biyolog Sema Karahan tarafından Kuzey Kıbrıs’taki Önemli Çevre Koruma Bölgeleri ile ilgili sunuldu.

Sempozyum bildirilerinin sunulması sonrasında katılımcılar Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü gezisine katıldı.

Enstitü gezisi sonrası çalıştay düzeni alınarak Türkiye’den katılan çağrılı uzmanlar ve katılımcılarla birlikte doğa koruma alanlarının mevcut yapısı ve yapılması gereken öncelikler belirlenerek çalıştay bildirisi oluşturuldu.

Oluşturulan çalıştay sonuç bildirgesi ilerleyen günlerde Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’e sunulacak ve basınla paylaşılacak.