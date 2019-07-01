Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
NASA'nın TESS uydusu en küçük gezegenini keşfetti
En küçük gezegen keşfedildi
110 milyon dolarlık tablo ABD’li milyonerin
110 milyon dolarlık tablo!
PUBG deneyimini baştan aşağıya değiştirecek yeni bir güncelleme yayınladı
PUBG yeni bir güncelleme yayınladı
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını kimse bilmiyor
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını...
Google'dan flaş karar: Tablet üretimini kesiyor
Google'dan flaş karar!

Ülkede yakalanan kaçak sayısı 326’ya ulaştı!

Polisten verilen bilgiye göre, 1 Ocak 30 - Haziran tarihleri arasında KKTC’de kaçak olarak yaşadığı tespit edilen kişilerin sayısı 326’ya ulaştı!

01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:53
Ülkede yakalanan kaçak sayısı 326’ya ulaştı!

Polis güçlerinin 1 Ocak 30 – Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdikleri operasyonlar sonucu ülkede kaçak olarak ikamet eden 326 kişi tespit edildi. Kaçak olarak tespit edilen 326 kişiden birçoğu ülkeden sınır dışı edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

Suçla mücadele kapsamında ülkemiz genelinde yapılan rutin asayiş ve trafik denetimleri sonucunda; 1 Ocak - 30 Haziran 2019 tarihleri arasında ülkemizde izinsiz olarak ikamet ettikleri saptanan toplam 326 kişi tespit edilmiştir. Yapılan denetimlerde KKTC’de izinsiz olarak ikamet ettikleri tespit edilen şahısların 72’si Lefkoşa, 147’si Gazimağusa, 66’sı Girne, 30’u Güzelyurt ve 11’i İskele ilçesinde tespit edilmiştir.

Ülkemizde izinsiz olarak ikamet ettikleri tespit edilen 326 kişinin 123’ü ise suçla operasyonel mücadele çalışmalarının başladığı 17 Haziran - 30 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimler sonucu tespit edilmiştir. Bu tarihler arasında KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen şahısların 45’i Lefkoşa’da, 21’i Gazimağusa’da, 30’u Girne’da, 25’i Güzelyurt’ta ve 2’si İskele’de tespit edilmişledir. 

banner22
Son Güncelleme: 01.07.2019 16:07
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
mehmet 2019-07-01 16:43:04

ee kacak sayısı 4-5 bin böyle operasyonla bitmez af getirilecek ve kayıt altına alınacak

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın “Yurt İçi Kültür Gezisi” sona erdi
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın “Yurt İçi Kültür Gezisi” sona erdi
Daü-Sen, “ Usulsüz İstihdam” Gerekçesiyle Rektörlüğü Şikayet Edeceğini Açıkladı
Daü-Sen, “ Usulsüz İstihdam” Gerekçesiyle Rektörlüğü Şikayet Edeceğini Açıkladı
Özyiğit, Taşkent bölgesi'nde incelemelerde bulundu
Özyiğit, Taşkent bölgesi'nde incelemelerde bulundu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim