Ülkede yaşanan sıkıntılar ele alındı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün temaslarını sürdürüyor. Özgürgün bugün saat 11:00’de TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’i ziyaret etti.

Görüşme sonrası iki siyasi parti başkanı açıklamalarda bulundu.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, UBP ile koalisyon kurma konusundaki tavırlarının bilindiğini; görüşmede ülkedeki sıkıntılar ve geçtiğimiz Pazartesi yaşanan olayların ele alındığını söyledi.

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün de, Güçlü bir hükümetin kurulması gerektiğini, halkın hızmet beklediğini kaydeden Özgürgün, “Umarım ki çok kısa bir sürede görüşmeler sonuçlanır ve güçlü bir hükümet kurulur” dedi.

ÖZYİĞİT: "BİZ İLK GÜNDEN PARTİMİZİN KARARINI DUYURDUK"

Cemal Özyiğit, Özgürgün ile görüştükten sonra şu açıklamayı yaptı;

"Ülkemiz çetin ve zor günlerden geçiyor. Cumhurbaşkanı Akıncı,Özgürgün’ü hükümeti kurmakla görevlendirdi. Kendileri bu doğrultuda bizi ziyaret etti. Biz ilk günden partimizin kararını duyurduk. Bugün bizi ziyaret ettiler. Özellikle Pazartesi günü yapılan bize göre saldırı ve ülkedeki güvenlik zafiyetini konuştuk. Bu endişeler üzerine ülkedeki genel sıkıntıları konuştuk. Kendilerine ziyaretinden dayı teşekkür ederiz. Ülkede güvenlik zafiyeti, söz konudur. Polis genel müdürü topluma çıkıp bir açıklama yapmalıdır. Saldıranlarla ilgili ne yaptılar? Bu konuda bir açıklama borçludur. Ya görevini yapmalıdır ya da istifa etmelidir. Polis sivile bağlanmalıdır."

Özyiğit, Özgürgün’e koalisyon kurma çalışamalarında başalrılar diledi.

ÖZGÜRGÜN: "GÜÇLÜ BİR HÜKÜMETiN KURULMASI GEREK"

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün de, ziyaretin, partilerin koalsiyon kurma dışında, çeşitli konularda işbirliği yapılabileceğini gösterdiğini belirtti ve iki partinin, ülkenin seçim sonrasında içerisinde bulunduğu durumu değerlendirdiklerini söyledi.

Hüseyin Özgürgün, Özyiğit ile görüştükten sonra şu açıklamayı yaptı.

"Gösterdikleri nezaketten dolayı teşekkür ederiz. Görüşlerini daha önceden biliyoruz. Demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Bu açıdan ziyaretimizi yaptık. Sonuçta sadece hükümet meselesi değil başka konularda da konuşabileceğimizi biliyorduk. Ülkenin içinde bulunduğu arzu etmediğimiz gelişmeler oldu. Güçlü bir hükümetin kurulması ve süratle bekleyen sorunların halledilmesi gerekiyor. Bu çerçevede üzerimize düşen neyse yapacağız. Polis güvenliği sağlamakta ve özveri ile görev yapmaktadır."

Bir soru üzerine polisin ülkede ciddi ve özverili bir şekilde çalıştığını kaydeden Özgürgün, ancak toplumsal olayların çok farklı olduğunu ve uzmanlık alanı istediğini söyledi. Toplumsal olaylara müdahale ederken polisin soğukkanlı davrandığını kaydeden Hüseyin Özgürgün, pazartesi günü yaşanan konuları Polis Genel Müdürü ile değerlenedirdiklerini kaydetti.