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Akaryakıta zam kapıda 
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Ülkede yeniden akaryakıt krizi

17 Mayıs 2022 Salı 12:54
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Ülkede yeniden akaryakıt krizi

Gündem Kıbrıs’ın güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Alpet tesislerinde 2 gündür 95 ve 98 oktan benzin bulunmuyor. 
Alpet yönetimi ile irtibata geçen benzin istasyonu sahipleri yakıtın yarın istasyonlara gönderileceği cevabını alıyor. 
Öte yandan bilindiği üzere benzine zam yapılması gündemde. 
Alpet’in bu ‘benzin yok’ uygulamasının, zammı hızlandırmak için alınan bir tavır olduğu düşünülüyor.

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