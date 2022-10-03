Ülkede yıllardır kaçak oldukları tespit edildi

(Kamalı Haber)

Ülkede kaçak olarak kaldığı tespit edilen zanlı Khaled Sameer Khaled Omar ve Arbab Tarig tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Lefkoşa’da kaçak olan iki kişi tutuklanarak, sabah mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı.

Polis, 02.10.2022 tarihinde saat 13.30 raddelerinde soruşturma amaçlı Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube Amirliği içerisinde bulunan Lefkoşa'da sakin Khaled Sameer Khaled Omar’ın (E-27, Ürdün) yapılan muhaceret kontrolünde 30.09.2020 tarihinden beridir KKTC de ikamet izinsiz ikamet ettiği tespit edilerek adı edilen suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, K.K.T.C ile hiçbir bağı bulunmadığını söyledi.

Polis, 02.10.2022 tarihinde saat 20.30 raddelerinde soruşturma amaçlı Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube Amirliği içerisinde bulunan Lefkoşa da sakin Arbab Tarıg’ın (E-24) yapılan muhaceret kontrolünde 20.04.2021 tarihinden beridir KKTC’de ikamet izinsiz ikamet ettiği tespit edilerek adı dilen suçüstü hali gereği tutuklandığını aktardı. Polis, zanlının Pakistan vatandaşı olduğunu ve K.K.T.C ile hiçbir bağı bulunmadığını söyledi.

Polis, iki zanlının da ilerde görülecek olan davasında hazır bulunması için tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, 2 zanlının da 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.