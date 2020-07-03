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"Ülkeden 86 bin kişi gitti"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, pandemi döneminde ülkeden ayrılan kişi sayısını açıkladı:

03 Temmuz 2020 Cuma 07:50
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"Ülkeden 86 bin kişi gitti"

86 BİN KİŞİ ADADAN AYRILDI…

Katıldığı bir programda ülke gündemine ve istihdamına dair önemli açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Sucuoğlu pandemi döneminde işyerlerinin kapanmasının ardından ülkeden 86 bin kişinin ayrıldığını söyledi.

SİGORTALI İŞÇİ SAYISI 64 BİNE DÜŞTÜ…

Sigortalı işçi sayısının ise 64 bine düştüğü bilgisini veren Sucuoğlu, ülkeden ayrılan kişi sayısında ciddi bir artış olduğunu ifade ederek,fonda ise 80-90 milyon TL’nin durduğunu sözlerine ekledi. Kapıların açılması ile birlikte ülkeden ayrılan işçilerin dönüp dönmeyeceği ve ilerleyen süreçte istihdamda nasıl bir açık ortaya çıkacağı ise ilerleyen süreçte belli olacak. 


 

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GÜNDEM KIBRIS
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