Ülkeden çıkış yaparken yakalandı!

Zanlı bugün “ev açma ve sirkat” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak yargılanıncaya değin 1 ay süreyle merkezi ceza evine gönderildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Fethi Mutlu, zanlının 25.05.22 tarihinde 30 günlük turist vizesi ile KKTC’ te giriş yaptığını ve Geçitkale’ de bir arkadaşının evinde misafir olarak kaldığını söyledi. Vize hitamında ayrılmayıp KKTC’ de ikamet izinsiz kalmaya başlayan zanlının, 07.07.22 tarihinde misafir kaldığı evden eşyalarını toplayıp ayrıldıktan sonra ayni gün saat 15.00 raddelerinde ayni eve geri döndüğünü ve ikametgahın açık olan alüminyum penceresinden içeri girdikten sonra yatak odasındaki dolapta valiz içerisinde muhafaza edilen 14300 T.L nakit parayı sirkat edip ayni yerden çıkış yapmak suretiyle ev açma ve sirkat suçunu işlediğini söyledi.

Zanlının 08.07.22 tarihinde Girne limanından çıkış yapmak isterken derdest emri gereği tutuklandığını, itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini, sirkat etmiş olduğu paradan 13300 TL paranın tasarrufunda bulunarak emare alındığını, geriye kalan 1000 T. L’ nın 861 lirası ile bilet ve 169 lirası ile sigara ve yiyecek aldığı yönünde beyanda bulunduğunu söyleyen tanık, yapılan muhaceret kontrolünde, zanlının 05.22 tarihinde Ercan’ dan 30 günlük turist vizesiyle KKTC’ ye geldiğini ve süre hitamında ayrılmayıp KKTC’ de izinsiz ikamet etmeye başladığının tespit edildiğini belirtti.

Tahkikatın tamamlandığını belirten tanık polis, zanlının T.C vatandaşı olduğunu, KKTC’ de herhangi yasal bir bağı bulunmadığını, serbest kalması halinde izinsiz ikamet suçunu işlemeye devam edeceğini aktardıktan sonra yargılanmada hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla 1 ay süreyle hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesi talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti ve talebi değerlendiren yargıç Mine Gündüz, yargılanmada hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla ve her hâlükârda 1 ay’ ı aşmamak kaydıyla zanlının hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesi yönünde emir verdi. (MHA)