Ülkeden polisiye haberler

Gönyeli’de 47 yaşındaki Arslan Yağlı, 2.60 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Yağlı dün gece saat 21.30 sıralarında çalıştığı işyerinin üst tarafında, alçıpan ile ayrılmış sende bölümünde bulunduğu sırada alçıpanın kırılması sonucu düştü.

Yağlı, Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yapılan tedavisinden sonra müşahede altına alındı.

YARALAMA VE TECAVÜZKAR ALET TAŞIMAK



Gazimağusa'da 1 kişi Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde bulunduğu odaya giren bir kişiyi makasla saldırarak yaraladı.

İsminin baş harfleri İ.İ.O. (E-28) olan kişi, daha önceden aralarında sorun bulunan John Herbert Alobwede Ekane'ye makasla 4 kez saldırarak yaralamaktan tutuklandı.

HIRSIZLIK

Lefkoşa’da A.F. (E-33) dün gece bir eğlence yerinde aralarında çıkan tartışmadan dolayı kendisini polise şikayet eden İdris Adewale Lateef’e ait aracın anahtarını ve araç içerisinde bulunan cep telefonunu çaldı.

A.F.’nin tutuklandığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KASTİ HASAR VE CİDDİ DARP

Gazimağusa’da dün A.K.M. (E-19), aracına çarptı gerekçesiyle Hüseyin Molla'nın kullanımında bulunan araca ve şahsa saldırdı.

Aracın sağ ön camına yumruk atıp kırdıktan sonra adı geçen şahsı ciddi bir şekilde darp eden saldırgan hakkında yasal işlem başlatıldı.

MUHACERET İŞLEMLERİNİ YAPTIRMADAN KKTC’YE GİRİŞ YAPMA

Gazimağusa’da tespit edilen H.H.H.’nin (E-23), 3 Temmuz tarihinde tespit edilemeyen bir yerden muhaceret işlemlerini yaptırmadan KKTC’ye giriş yaptığı tespit edildi.

Adı geçen şahsı tutuklayan polisin soruşturması devam ediyor.