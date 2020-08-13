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"Ülkem adına böylesi acıların bir daha yaşanmamasını temenni ederim”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Muratağa, Sandallar ve Atlılar katliamının yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

13 Ağustos 2020 Perşembe 16:53
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"Ülkem adına böylesi acıların bir daha yaşanmamasını temenni ederim”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Muratağa, Sandallar ve Atlılar katliamının yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Baybars mesajında, “Bugün, toplumsal belleğimizde unutulmaz yaralar açan Muratağa, Sandallar ve Atlılar katliamının 46. yıldönümünde, EOKA tedhiş örgütünün 16 günlük bebekten,  95 yaşındaki yaşlısına kadar sivil halkımıza karşı gerçekleştirdiği acımasız saldırıları ve savaşın acı yüzünü bir kez daha derin bir üzüntü içerisinde hatırlıyoruz” dedi.

Bir daha benzer acıların yaşanmaması; gerginlik ve çatışmalardan uzak, güvenli bir yaşam için çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Baybars, “Bu duygu ve düşüncelerle, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen EOKA tedhiş örgütünün gerçekleştirdiği saldırılar sonucu Muratağa, Sandallar ve Atlılar katliamlarında yaşamlarını yitiren şehitlerimizin manevi hatıraları önünde saygı ile eğilir, Allah’tan rahmet diler, ülkem adına böylesi acıların bir daha yaşanmamasını temenni ederim” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Ayşegül Baybarsİçişleri Bakanı
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