Ülkemiz iklimine en uygun bitki

Fazla suya ihtiyaç duymayan ve ülkemizin iklim koşullarına en uygun bitkilerin başında gelir kaktüs..

Özellikle son dönemlerde büyük ilgi gören kaktüsün radyasyona karşı savunma aracı olarak da kullanıldığı biliniyor.

İskele’de sakin BRT emeklisi Birol Acay’ın 10 yılda oluşturduğu kaktüs serasını BRT İskele muhabiri Aydan Nursal gezdi ve gördüklerini haberleştirdi

Bazı kaktüs türleri yılda sadece bir kere çiçek açmasına rağmen meraklıları tarafından yetiştirilmeye devam ediliyor. BRT’den emekli olduktan sonra kendine kaktüs yetiştirmeyi hobi edinen Acay’ın serasında 500’e yakın kaktüs türü bulunuyor.

Kaktüs yetiştirmeye nasıl başladığını BRT’ye anlatan Acay’ın serasında birçok yerde görülemeyecek nadir kaktüs türleri de bulunuyor

Aşılama yaparak değişik formlarda kaktüsler de üreten Acay, “Bitkilere merakım çocukluktan beri vardır, ilk tropikal bitkilerden başladım ama suyumuz kireçliydi diye olmadı ben de kaktüse yöneldim” dedi.

Acay, işin içine girdikten sonra da kaktüste bir çok çeşidin bulunduğunu gördüğünü kaydederek, tüm türlere sahip olmak için çok uğraştığını ve neticede söz konusu seranın ortaya çıktığını anlattı.

Acay Yaz ayından kaktüslerin bakımın daha zor olduğunu ve böceklenme sorunu ile karşılaştığını kaydetti.

Acay, “aşılama yönteminde renkli kısımların kronofili olmadığı için besinlerini üretemiyor dolayısıyla alttaki kısım besini üretiyor, iki parçayı birbirine sertçe bağladıktan sonra dokular birbirine emişiyor ve aşılama oluyor tek bir bitki haline geliyor 15 günde” dedi.. Acay, tohumdan kaktüs yetiştirmenin çok zor olduğunu bu türlerin üretiminin zaman aldığını sözlerine ekledi.

Bu arada Acay, kaktüslerini satışa sunmuyor, sadece sevdiklerine hediye olarak veriyor.