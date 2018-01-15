Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
115123
ALTIN
162.058
DOLAR
3.7574
STERLİN
5.1570
EURO
4.5921
Sürekli aç olmanızın 6 nedeni
Sürekli acıkmanızın nedeni bu olabilir!
Çocuğunuza abartılı doğum günleri yapmayın!
Çocuğunuza abartılı doğum günleri yapmayın!
Her 4 çalışandan birinde görülüyor
Her 4 çalışandan birinde görülüyor
“Ekmeksiz diyet olmaz”
“Ekmeksiz diyet olmaz”
Daha lezzetli yemek yapmanın 20 sırrı
Daha lezzetli yemek yapmanın 20...

Ülkemiz iklimine en uygun bitki

Fazla suya ihtiyaç duymayan ve ülkemizin iklim koşullarına en uygun bitkilerin başında gelir kaktüs..

15 Ocak 2018 Pazartesi 10:58
Ülkemiz iklimine en uygun bitki
banner10

Fazla suya ihtiyaç duymayan ve ülkemizin iklim koşullarına en uygun bitkilerin başında gelir kaktüs..

Özellikle son dönemlerde büyük ilgi gören kaktüsün radyasyona karşı savunma aracı olarak da kullanıldığı biliniyor.

İskele’de sakin BRT emeklisi Birol Acay’ın 10 yılda oluşturduğu kaktüs serasını BRT İskele muhabiri Aydan Nursal gezdi ve gördüklerini haberleştirdi

Bazı kaktüs türleri yılda sadece bir kere çiçek açmasına rağmen meraklıları tarafından yetiştirilmeye devam ediliyor. BRT’den emekli olduktan sonra kendine kaktüs yetiştirmeyi hobi edinen Acay’ın serasında 500’e yakın kaktüs türü bulunuyor.

Kaktüs yetiştirmeye nasıl başladığını BRT’ye anlatan Acay’ın serasında birçok yerde görülemeyecek nadir kaktüs türleri de bulunuyor

Aşılama yaparak değişik formlarda kaktüsler  de üreten Acay, “Bitkilere merakım çocukluktan beri vardır, ilk tropikal bitkilerden başladım ama suyumuz kireçliydi diye olmadı ben de kaktüse yöneldim” dedi.

Acay, işin içine girdikten sonra da kaktüste bir çok çeşidin bulunduğunu gördüğünü kaydederek, tüm türlere sahip olmak için çok uğraştığını ve neticede söz konusu seranın ortaya çıktığını anlattı.

Acay Yaz ayından kaktüslerin bakımın daha zor olduğunu ve böceklenme sorunu ile karşılaştığını kaydetti.

Acay, “aşılama yönteminde renkli kısımların kronofili olmadığı için besinlerini üretemiyor dolayısıyla alttaki kısım besini üretiyor, iki parçayı birbirine sertçe bağladıktan sonra dokular birbirine emişiyor ve aşılama oluyor tek bir bitki haline geliyor 15 günde” dedi.. Acay, tohumdan kaktüs yetiştirmenin çok zor olduğunu bu türlerin üretiminin zaman aldığını sözlerine ekledi.

Bu arada Acay, kaktüslerini satışa sunmuyor, sadece sevdiklerine hediye olarak veriyor.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vatandaşın da aklı karıştı
Vatandaşın da aklı karıştı
TL kredi faiz oranı, dövizin iki katı 
TL kredi faiz oranı, dövizin iki katı 
Pazarın en pahalısı Kestane
Pazarın en pahalısı Kestane

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim