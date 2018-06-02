Ülkemiz serin ve nemli havanın etkisi altında.

Meteoroloji Dairesi’nin 3 günlük hava tahmin raporuna göre yağışlı hava Salı Gününe kadar sürecek.

Parçalı çok bulutlu, yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek periotta hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Buna göre hava sıcaklığı iç kesimlerde 29-32, sahillerde ise 25-28 derece dolaylarında seyredecek.

Bugünkü yağışlar ise en çok Başkent Lefkoşa ve çevresinde etkili oldu.

Öğle saatlerinde başlayan yağmur kısa sürde şiddetlendi ve etkisini sürdürdü.

Dünkü yağışlardan ise en çok Mehmetçik nasibini aldı.

Meteoroloji Dairesi’nin dün sabah 08.00’nden bu sabah 08.00’e kadar olan 24 saatlik verilerine göre Mehmetcik’te metrekareye 50 kilogram yağış düştü.

Mehmetçik’i 30 kg ile Geçitkale, 28 kg ile Mallıdağ ve Kantara, 25 kg ile Alevkayası , 23 kg ile Devlet Üretme Çiftliği, Kozanköy ve Kalkanlı, 22 kg ile Selvilitepe ve Akdeniz, 20 kilogramla Çamlıbel ve Serdarlı , 17 kg ile Boğaz , 13 kg ile Vadili ve Çayırova

izledi.

En az yağış ise 11 kilogramla Kırıkkale ve Esentepe’de kaydedildi.