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Ülkemiz yağışlı havanın etkisi altında...

22 Ekim 2019 Salı 13:08
Ülkemiz yağışlı havanın etkisi altında...

Yurdun bazı bölgelerinde sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmur var.

Meteoroloji Dairesi, bugün saat 15.00’e kadar yağışların Kuzey Sahil Şeridi ve Beşparmaklar ile Karpaz bölgesinde yer yer etkili olacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, yetkililer ve vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji Dairesi uyarısında, metrekareye 21-50 kilogram yağış düşmesinin beklendiği de kaydedildi.

Polis ise uyarı yayınlayarak, Lefkoşa – Gazimağusa anayolunun Dörtyol kavşağı ile Güvercinlik kavşağı arasında kalan kısımda şiddetli yağış nedeniyle görüş mesafesinin azaldığını duyurdu.

Polis ayrıca, Ercan – İskele anayolu, Gazimağusa – Karpaz anayolunun Ötüken kavşağı, Kalecik virajları ile Mersinlik – Kaplıca anayolunda görüş mesafesinin düştüğünü, yer yer su birikintileri oluştuğunu belirterek, sürücülerin dikkatli olmasını istedi.

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Anahtar Kelimeler:
HaberYağmur
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