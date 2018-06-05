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“Ülkemize hep birlikte katkı sağlıyoruz”

Kuzey Kıbrıs Turkcell, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde e-fidan projesini anımsatırken, sürdürülebilir çevre bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, duyarlılık gösteren ve projelerine destek veren herkese teşekkür etti.

05 Haziran 2018 Salı 14:57
“Ülkemize hep birlikte katkı sağlıyoruz”

Kuzey Kıbrıs Turkcell, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde, sürdürülebilir çevre bilinciyle hareket ettiklerini belirttiği açıklamasında, bu alanda mücadele eden tüm kurum, kuruluş ve gönüllüleri de kutladı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, “Kuruluşumuzdan bugüne yaklaşık 19 yıldır dünyanın en ileri teknolojilerini ülkemize kazandırmanın yanı sıra sürdürülebilir çevre bilincini son derece önemsiyor, tüm yatırım planlamalarımızı bu bilinç üzerinden sürdürürken, bu yöndeki sosyal sorumluluk projelerine de destek oluyoruz” dedi. Maden en önemli projeleri ülkemize kazandırdıkları ormanlar ve kaplumbağaları koruma projelerini de anımsatarak e-fidan projesinin öneminden bahsetti.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in katkılarıyla, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi’nin işbirliğinde uygulamaya giren e-fidan projesinde iki yılda 4 bine yakın fidan dikildiğini söyleyen Maden, dikilen fidanlarla Çamlıbel’de çıkan yangında yanan bölge ile Geçitköy Barajı çevresinin yeşillendirildiğine değindi.

Yarınlarımıza yatırım

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden e-fidan projesinin, ülkemizin yarınlarına yatırım olduğunu belirterek, “Ülkemize armağan edilmiş bu projeye gösterilen ilgi, çok daha yeşil bir gelecek özlemimize ışık tutuyor” dedi.
Gelecek nesillere yeşil bir ülke bırakmak için projeye ilk günden itibaren yoğun ilgi gösteren herkese teşekkür eden Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, e-fidan platformu ile daha kolay ve ulaşılabilir fidan bağışı yapılabildiğini anımsattı.

80 bine yakın fidan

Kuzey Kıbrıs Turkcell 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada proje kapsamında fidanların dikilmeye devam ettiğini vurguladı. Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, “Her yıl çalışanlarımızla diktiğimiz fidanlarla birlikte e-fidan projesi kapsamında bugüne kadar dikilen fidanların sayısına baktığımızda ülkemize bizim aracılığımızla yaklaşık 80 bin fidan dikildiğini görüyoruz. Güzel Kıbrıs’ımızın daha da yeşillenmesi ve geleceğimiz için hep birlikte daha fazla çalışmalı, el birliğiyle daha binlercesinin dikilmesini sağlamalıyız” dedi.

“Kaplumbağalarımızı korumaya devam ediyoruz”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden e-fidan projesi dışında koruma altında olan, ülkemizin sevimli kahramanları kaplumbağalarımız için yürüttükleri “Kaplumbağaları Koruma Projeleri”nin de devam ettiğinin altını çizdi. Maden, kaplumbağalar için her yıl yaz aylarında sahil temizliği yaptıklarından, kaplumbağaların yumurtlamalarını gözlemlediklerinden ve kaplumbağaların sağlıklı bir şekilde suya bırakılması projelerinde yer aldıklarından bahsetti. Maden açıklamasında, Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti ile yıllardır imzalanan protokol çerçevesinde, Çevre Dairesi’nin de işbirliği ile yürütülen bu çalışmalarla ülkemizin değerleri kaplumbağalarımız için güvenilir bir ortam yaratıldığını vurguladı.

www.kktcfidan.com

E-fidan projesine www.kktcfidan.com internet sitesi üzerinden erişiliyor. Projeye herkes fidan bağışında bulunabiliyor. Her bir fidan bağışı için ücret 5 TL olarak belirlendi. Proje kapsamında kurumlar da IBAN numarası ile bağış yapabiliyor. Site üzerinde ayrıca Orman Dairesi’ne bağlı hesap numarasına ücreti yatırılarak herkes dilediği kadar fidan bağışında bulunabiliyor. Bağış karşılığında kişinin veya kurumun ismine özel 10 ayrı başlıkta sertifika da gönderiliyor.  Bunlar, Sevgililer Günü, Anneler Günü, Babalar Günü, Dünya Kadınlar Günü, yeni doğan bebek için tebrik, vefat, evlilik yıl dönümü, doğum günü, yeni yıl kutlaması ve bağış için teşekkür sertifikası şeklinde yer alıyor.

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