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Ülkemizin ilk yerli dizisi Aşk-ı Kıbrıs’ın galası yapıldı

17 Ekim 2019 Perşembe 10:05
Ülkemizin ilk yerli dizisi Aşk-ı Kıbrıs’ın galası yapıldı

Kıbrıs’ın ilk yerli dizisi Aşk-ı Kıbrıs’ın galası Gazimağusa’da bulunan Buğday Camii’de yer aldı.

Galaya Başbakan Ersin Tatar, bazı bakanlar, milletvekilleri, dizi oyuncuları ve çok sayıda davetli katıldı.

Galada ilk olarak müzik dinletisi sunuldu.

Ardından yöresel kıyafetlerin sergilendiği defile yer aldı.

Yönetmen ve senarist Mertcan Mavi dizinin Kıbrıs’ın ilk yerli dönem dizisi ve aşk dizisi olduğunu belirtti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de, kültür sanat başkenti olan Gazimağusa’da bu tür sanatsal faaliyetlerin yapılmasının sevindirici olduğunu kaydetti.

Toplumsal Gelişim Hareketi Derneği Başkanı Sibel Dinçyürek, Mertcan Mavi’ye böylesi önemli bir projeyi ülkemize kazandırdığı için teşekkür etti.

Birinci Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Birinci de, dizinin Kıbrıs Genç TV’de yayınlanacak olmasından duyduğu heyecanı dile getirerek, tüm ekibi kutladı.

Başbakan Ersin Tatar da, böylesi projelerin devamının arzuladığını dile getirerek, gençlerin maddi açıdan da desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Dizi çalışmalarının devamlılığının önemine vurgu yapan Tatar, “gençlerden ricam hayallerinin peşinden koşması” dedi.

Sponsorlara plaket taktiminin ardından ise, kısa bir konuşma yapan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, üretmeyen toplumların yok olmaya mahkum olduğunu belirterek, dizinin aslında toplumlar arası barış mesaji verdiğini de söyledi.

Konuşmaların ardından dizinin ilk gösterimi yapıldı.

Dizinin konusu ise, Dipkarpaz köyünde 1960’lı yıllarda bir Rum ailenin kızı ile Mersin’den Kıbrıs’a gelip yerleşen Türk bir ailenin oğlu arasında imkansızlıklarla dolu bir aşk anlatılıyor.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Aşk-ı KıbrısHaber
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vasvi 2019-10-17 11:03:01

gene rum türk başka bişey bilmezsiniz porno falan yapsaydınız

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Radar 2019-10-17 10:28:15

En böyük eksiğimizidi hakikaten eyi oldu

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padısahım cok yasa 2019-10-17 11:40:12

aşkı kıbıs ne alaka onu anlamadım

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