Künye
Kıbrıs 21
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ülkesine gönderilmeyi istedi
Ülkesine gönderilmeyi istedi
Gökhan Takımcılar cezaevine gönderildi
Gökhan Takımcılar hakkında karar açıklandı
Mahkemede tüm detaylar açıklandı
Mahkemede tüm detaylar açıklandı
Ortaköy'de cinsel saldırı!
Ortaköy'de cinsel saldırı!
Bir çanta telefonla Ercan'da yakalandı!
Bir çanta telefonla Ercan'da yakalandı!

Ülkesine gönderilmeyi istedi

Ülkede kaçak yaşam sürdüğü tespit edilen M.R yeniden mahkemeye çıkarıldı. 

11 Eylül 2021 Cumartesi 09:49
46 Okunma
Ülkesine gönderilmeyi istedi

(Kamalı Haber)

Ülkede kaçak yaşam sürdüğü tespit edilen M.R yeniden mahkemeye çıkarıldı. 

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının Girne Adli Şube’ye gelerek, ülkesi Bangladeş’e gönderilmeyi istediğini söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde 1 Nisan 2021 tarihinden beri ülkede izinsiz kaldığının belirlendiğini ifade etti.

Zanlının gözaltına alınarak hakkında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, iki kez mahkemeye çıkarılarak, 10 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, soruşturmanın ve ihraç işlemlerinin sürdüğünü belirterek, ek süre istedi. Mahkeme zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sosyal Sigortalar Dairesi'nden uyarı
Sosyal Sigortalar Dairesi'nden uyarı
Fibromyalji Sendromu
Fibromyalji Sendromu
İşitme cihazına alışmak için ne yapmalıyız?
İşitme cihazına alışmak için ne yapmalıyız?
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim