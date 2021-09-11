Ülkesine gönderilmeyi istedi

(Kamalı Haber)

Ülkede kaçak yaşam sürdüğü tespit edilen M.R yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının Girne Adli Şube’ye gelerek, ülkesi Bangladeş’e gönderilmeyi istediğini söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde 1 Nisan 2021 tarihinden beri ülkede izinsiz kaldığının belirlendiğini ifade etti.

Zanlının gözaltına alınarak hakkında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, iki kez mahkemeye çıkarılarak, 10 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, soruşturmanın ve ihraç işlemlerinin sürdüğünü belirterek, ek süre istedi. Mahkeme zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.