Ülkeye deniz yoluyla hiçbir yolcu taşımacılığı yapılmayacağı açıklandı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Gündem Kıbrıs'a yaptığı açıklamasında alınan Bakanlar Kurulu kararı sonrasında, 27 Nisan’a kadar ülkeye deniz yoluyla hiçbir yolcu taşımacılığı yapılmayacağını dile getirdi.

Charter ve özel seferlerle KKTC vatandaşlarının ülkeye taşınmasının durdurulmasının ardından, KKTC vatandaşlarının deniz yoluyla Kuzey Kıbrıs’a ulaşımı da yasaklandı.

KKTC Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar çerçevesinde 11 Nisan 2020 saat 20:00’den başlamak suretiyle ile 27 Nisan 2020 saat 00:00’e kadar Türkiye’den ülkemize yapılacak seferlerde yolcu taşıması yapılmayacaktır.

Daha önce bu hattı kullanabilecekleri açıklanan KKTC vatandaşları bu tarih aralığında deniz yolları ile yolculuk yapamayacaktır.

Bu gemilerle yapılan tır ve yük taşımacılığı daha önce belirlenen kurallar çerçevesinde yapılmaya devam edecektir.

Bakanlar Kurulu tarafından bugün alınan karar şöyle:

“Bakanlar Kurulu Korona virüsü (Covid-19) ile ilgili tedbir amaçlı almış olduğu E.T (K-1) 555-2020 sayı ve 9.4.2020 tarihli kararın 8’nci maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verir:

Tüm kara ve hava giriş kapılarının KKTC vatandaşları ve KKTC vatandaşlarının vatandaş olmasa da eş ve çocukları hariç tüm diğer ülke vatandaşlarının girişine 30 Nisan 2020 tarihine kadar kapatılması, ayrıca, 11 Nisan 2020 saat 20.00’den 27 Nisan 2020 saat 0.00’ a kadar ülkemize sefer yapan gemilerin Bakanlar Kurulunun belirleyeceği elzem hizmetler haricinde yolcu taşımalarının yasaklanması ve bu süreç içerisinde ülkemize gelen gemilerin E.T ( K-1)445-2020 tarihli Bakanlar Kurulunun almış olduğu tedbir kararının 6’ncı maddesinde belirtilen koşullara bağlı olarak tır ve yük taşımaya devam etmesi.”