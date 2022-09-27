Ülkeye geldiği gün hırsızlık yaptı

(Kamalı Haber)

Ülkemize turist olarak gelen ve ev açma hırsızlık suçlarından tutuklanan zanlı Burak Duran mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Doğukan Can, olguları aktardı.

Polis, zanlı Burak Duran’ın "Geceleyin Ev Açma" suçları ile methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 21.09.2022 tarihinde KKTC’de turist sıfatı ile bulunan zanlı Burak Duran’ın Yenikent adresinde yer alan 2 ikametgahın Güneye bakan açık pencere çamlarını her iki eli ile itip açtıktan sonra bir cürüm işlemek kasti ile bahse konu ikametgahların içerisine girip fark edilmesi ile girdiği yerden çıkış yapmış ve akabinde ayni gün Lefkoşa 'da tespit edilmesi ile Lefkoşa Adli Şubesine celp edildiğini anlattı.

Polis, zanlının tespit edilmesinin hemen akabinde polis ekiplerince tahkikatları yürütülen 2 ayrı araç içerisinden sirkat suçu işlediği ve izahını veremediği iki cep telefonu olduğunu belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını söyleyerek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.