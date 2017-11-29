Ülkeye geldikten bir yıl sonra zehir ticaretine bulaşmıştı

Star Kıbrıs'ta yer alan habere göre, Girne Ağır Ceza Mahkemesi, ülkeye 4 bin 500 extacy hap ithal eden uyuşturucu taciri Suat Kalay’a acımadı.

Uyuşturucunun yanı sıra silah ve mermi de bulunduran sanık toplamda 15 yıl hapse mahkum edildi. Mahkeme, 4 bin 500 uyuşturucu hap suçundan 13 yıl, silah ve mermi bulundurma suçundan ise 2 yıl hapis cezası keserken, kararda uyuşturucu madde miktarı en büyük etken oldu.

Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Başkan Aksun açıkladı.

Mezarlığa saklamıştı

Girne Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Fadıl Aksun, sanık Suat Kalay’ın 2015 yılında ülkeye geldiğini, 2016 yılı başında ekonomik sorunlar yaşadığını ve M.A.,’nın aracılığı ile uyuşturucu ticareti yapma kararı aldığını kaydetti. Sanık Kalay’ın Mayıs ayında M.A.’dan uyuşturucu hapları satın aldığını ve Girne’de İngiliz Mezarlığı’na sakladığını belirterek alınan bilgi üzerine Narkotik ekiplerinin Kalay’ı yakın takibe aldığını ve 16 Haziran tarihinde Girne’de İskenderun Caddesi, 15 Kasım Sokak’ta isimsiz bir apartmanın önünde uyuşturucu hap gizlerken suçüstü yakalandığını kaydeden Aksun, yapılan sorgulamada Kalay’ın uyuşturucu zulasını polise gösterdiğini ve evinde gerçekleşen aramada 1 adet tabanca, 14 adet canlı mermi ele geçirildiğini söyledi.

Mahkeme başkanı, emare olarak alınan 4 bin 500 adet hap ve 80 adet yarım hapın analiz sonuçlarının geldiğini ve hapların MDMA türü uyuşturucu hap olduğunu belirtti. Aksun, mahkemeye 10 adet emare sunulurken, Kalay’ın 16-23 Haziran tarihleri arasında poliste tutuklu kaldığını ve yargılanıncaya kadar 3 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderildiğini kaydetti.

“Amaç; halkı zehirlemek”

Fadıl Aksun, Suat Kalay’ın tasarrufunda bulunan MDMA türü uyuşturucu hapların sentetik içerdiğini ve bu tür maddelerin kullanılması halinde ölüme yol açtığına dikkati çekti. Aksun, uyuşturucu suçlarının giderek yaygınlaştığı ülkemizde Suat Kalay’ın binlerce hapı ülkeye ithal ederek ülke halkını zehirleme amacında olduğunu belirterek bu tür suçlara ciddi caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti. Mahkeme başkanı Fadıl Aksun, son olarak Suat Kalay’ı uyuşturucu madde alma, verme ve tasarruf suçları ve 1 adet tabanca tasarrufu suçlarından toplam 15 yıl hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.