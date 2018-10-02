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Ülkeye gelir gelmez hırsızlığa kalkıştı

Ön izinle ülkeye gelmesinden 1 hafta sonra komşusunun evine hırsızlık amacı ile girdiği için yakalanan Ali Abdurrahmanoğlu tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

02 Ekim 2018 Salı 14:35
Ülkeye gelir gelmez hırsızlığa kalkıştı

Kıbrıs Postası'ndan Nadire BAHADİ'nin haberine göre,  Mağusa’da 27 Eylül 2018 tarihinde komşusunun evine hırsızlık için giren ancak ev sahibi Alpay Demir’e yakalanarak giriş yaptığı yerden kaçmasının ardından polis tarafından tutuklanan Ali Abdurrahmanoğlu dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

“Bir cürüm işlemek kastıyla konuta girme” suçlamasıyla ilgili hakkındaki polis soruşturması tamamlanan Abdurrahmanoğlu’nun henüz 20 Eylül tarihinde ön izinle ülkeye geldiği ve 1 hafta da komşusunun evinden hırsızlık yapmaya kalkıştığı tespit edildi. Zanlı Abdurrahmanoğlu’nu ön izinle ülkeye getirten şirket ise zanlının ön iznini iptal etti. Mahkeme ülke ile hiçbir bağlantısı bulunmayan zanlının 2 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutulu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.

EVİ KARIŞTIRIRKEN YAKALANDI, BALKONDA DURAN ÇOCUĞUN HAYATINI KURTARDIM DEDİ

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Osman Üreten mahkemede verdiği ifadesinde, Akçadağ Sokak Debreli Apartmanı’nda kalan zanlı Ali Abdurrahmanoğlu’nun 27 Eylül 2018 tarihinde saat 03:30 raddelerinde yine ayni apartmanın 4 numaralı dairesine bir cürüm işlemek amacıyla pencereyi açıp içeriye girdiğini belirtti.

İçeriye giren zanlının evin salonunu karıştırdığı esnada ev sahibi Alpay Demir tarafından fark edildiğini belirten Üreten, zanlının bir şey çalamadan giriş yaptığı yerden geri çıkarak kaçtığını açıkladı. Tahkikat memuru zanlının aynı gün tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Zanlının gönüllü ifade verdiğini ve suçunu kabul ettiğini söyleyen Üreten, zanlının 20 Eylül 2018 tariihinde ön izinle ülkeye geldiğini anca zanlının suça karışması nedeni ile ilgili şirketin zanlının ön iznini iptal ettiğini kaydetti.

Üreten zanlının ülkede yasal bir bağının bulunmadığını söyleyerek zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı, komşusunun balkonda duran çocuğunun hayatını kurtardığını iddia etti.

Kıbrıs Postası

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Anahtar Kelimeler:
Ali AbdurrahmanoğluHırsızlıkTutuklamaCezaeviGündemKıbrıs
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