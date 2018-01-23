Ülkeye girerken kıskıvrak yakalandı!

Güzelyurt’ta ve Lefke’de 22-25 Eylül tarihleri arasında Y.K (E-23), kendisine ait olmayan iki evi kendisininmiş gibi göstererek iki ayrı şahsa kiralayarak, karşılığında sahtekarlıkla iki evden 10 bin 100 TL para temin etti ve 25 Eylül tarihinde ülkeden çıkış yaptı.



Y.K. dün Ercan Havaalanından KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandı.



Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.