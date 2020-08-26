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Ülkeye giriş yapmaya çalışan 19 Suriye uyruklu göçmen tespit edildi

Polis, Sadrazamköy-Karşıyaka arasındaki bir bölgede, henüz tespit edilemeyen bir tekne ile KKTC'ye kanunsuz olarak giriş yapan Suriye uyruklu 19 göçmenin tespit edildiğini açıkladı.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 10:35
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Ülkeye giriş yapmaya çalışan 19 Suriye uyruklu göçmen tespit edildi

Polis Basın Subaylığı, bugün saat 08.30 sıralarında adrazamköy-Karşıyaka arasındaki bir bölgede, henüz tespit edilemeyen bir tekne ile KKTC'ye kanunsuz olarak giriş yapan Suriye uyruklu 19 göçmenin tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamada, KKTC'ye kanunsuz olarak giriş yapan göçmenlerin 5’i erkek, 4’ü kadın ve 10’unun da çocuk olduğu ifade edildi.

Göçmenlere Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde PCR testi yaptırıldığı belirtilirken, 19 kişilik grubun Lapta Gençlik Kampına yerleştirildikleri ifade edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor…

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Göçmen
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