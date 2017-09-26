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Ülkeye kaçak girdi kimsenin haber yok!

Mağusa’da iki ay önce KKTC’ye kaçak giriş yapan ve ardından Ercan Havaalanı’ndan çıkış yapmak isterken yakalanan Sri Lankalı zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi

26 Eylül 2017 Salı 10:04
Ülkeye kaçak girdi kimsenin haber yok!

Gamze Pir Baykur

Mağusa’da onaylanmış liman olmayan bir yerden 2 ay önce KKTC’ye giriş yapan ve önceki gün Ercan Havaalanından çıkış yapmak isterken yakalanan Sri Lankalı Chandana Perera Hetti Arachchilage tutuklanarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Onaylanmış liman olmayan bir yerden KKTC’ye giriş yapmak” suçlamasıyla dün mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı Arachchilage davaları görüşülünceye değin 15 günü geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

HEDEFİ İTALYA İDİ

Meselenin tahkikat memuru Erman Sennaroğlu, zanlı Chandana Perera Hetti Arachchilage’nin 24 Eylül tarihinde Ercan Havaalanından çıkış yapmak için muhacerete başvurduğunda KKTC’ye yasal girişinin olmadığının tespit edildiğini belirtti. Zanlıdan yapılan soruşturmada 2 ay önce bir tekne ile Mağusa’da adını bilmediği bir bölgeye gelerek hiçbir işlem yaptırmadan KKTC’ye giriş yaptığının tespit edildiğini belirten Sennaroğlu, zanlının vermiş olduğu ifadesinde İtalya diye Kıbrıs’a geldiğini beyan ettiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Sennaroğlu, KKTC’de yasal statüsü bulunmayan zanlının davaları görüşülünceye değin 3 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Chandana Perera Hetti Arachchilage’nin davaları görüşülünceye değin 15 günü geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Halkın Sesi Gazetesi

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