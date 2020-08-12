Ülkeye tekne ile gelip izinsiz giriş yapan 6 kişi tutuklandı

Mağusa'da polis ekipleri, ülkeye izinsiz giriş yaptığını tespit ettiği 6 Suriye uyruklu şahsi tutukladı.

"Onaylanmış liman olmayan bir yerden ülkeye izinsiz giriş yapmak" suçlaması ile haklarında soruşturma başlatılan zanlılar covid-19 testlerinin tamamlanamaması nedeni ile mahkemeye çıkarılamadı.

6 zanlının gıyabında gerçekleştirilen tutukluluk duruşmasında mahkeme zanlıların 2 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

TEKNE İLE GELDİKLERİ TESPİT EDİLDİ Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Abdulkadir Gildir mahkemede verdiği ifadesinde, zanlıların 12 Ağustos 2020 tarihinde gece yarısı Mağusa'da tespit edildiklerini açıkladı.

Mağusa Polis Müdürlüğü'ne getirilen zanlıların covid-19 test sonuçlarının henüz çıkmaması nedeni ile mahkeme huzuruna getirilemediğini kaydeden Gildir, zanlılardan yapılan soruşturmada 11 Ağustos tarihinde Mersin'den bir sürat teknesi ile ülkeye gelip henüz tespit edilemeyen bir yerden giriş yaptıklarının öğrenildiğini söyledi.

Soruşturmanın yeni başladığını belirten Gildir, 2 kişinin daha arandığını ve hafta sonu ülkeye izinsiz giriş yaptığı tespit edilen 2 kişinin 6 zanlı ile bağlantılarının olup olmadığının araştırıldığını kaydetti.

Gildir yürütülen soruşturma kapsamında zanlıların 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

KAYNAK : KIBRIS POSTASI