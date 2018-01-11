Ercan Havaalanında, ülkeye giriş yapan iki kişi uyuşturucu tasarrufundan tutuklandı.
Polisten verilen bilgiye göre N.K. (E-40) ve C.B.(E-72) üzerinde, narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan aramada toplam 14 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.
Ülkeye uyuşturucu ile geldiler!
Ercan Havaalanında, ülkeye giriş yapan iki kişi uyuşturucu tasarrufundan tutuklandı.
11 Ocak 2018 Perşembe 16:29
Ercan Havaalanında, ülkeye giriş yapan iki kişi uyuşturucu tasarrufundan tutuklandı.