Ülkeye uyuşturucu ile geldiler!

Ercan Havaalanında, ülkeye giriş yapan iki kişi uyuşturucu tasarrufundan tutuklandı.



Polisten verilen bilgiye göre N.K. (E-40) ve C.B.(E-72) üzerinde, narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan aramada toplam 14 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

