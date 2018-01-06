Ercan Havalimanı’ndan dün KKTC'ye giriş yapan H.C.G.’ye (E-27) narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu üzerinde yapılan aramada; yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı. H.C.G tutuklandı.
Ülkeye uyuşturucuyla geldi!
H.C.G.’ye (E-27) narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu üzerinde yapılan aramada; yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.
06 Ocak 2018 Cumartesi 13:09