Ülkeye yasa dışı yollardan getirildiği tespit edilen hayvana el konuldu

Taşkent Doğa Parkı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ülkeye kaçak yollardan getirildiği tespit edilen 1 adet kuskus hayvanına (sugar glider) yapılan operasyonla el konulduğu bildirildi.

Sosyal medya ortamında yasa dışı hayvan ticareti yapıldığı ihbarını değerlendiren Gümrük Dairesi ve Veteriner Dairesi Kaçakçılık ekipleri, polisten ve Doğa Park'dan da destek alarak gerçekleştirdikleri operasyonda ülkeye yasa dışı olarak, tamamen maddi çıkar ve satış amacı ile getirildiği tespit edilen kuskus hayvanına el koydu.

Açıklamada, kaçakçılar hakkında hem Gümrük Dairesi hem de Veteriner Dairesi tarafından cezai işlem uygulandığı duyuruldu.

Gümrük Dairesi tarafından Veteriner Dairesine oradan ise Doğa Park'a teslim edilen kuskus hayvanı genel muayenesinin ardından karantinaya alındığı bilgisi de paylaşıldı.

Taşkent Doğa Parkı’ndan yapılan açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

“Doğa Park olarak her zaman üzerinde durduğumuz yasadışı hayvan ticareti ve biyokaçakçılığın önlenmesinde direk olarak bu işin ticaretini yapan kaçakçıların üzerine gidilmesinin önemlidir. Bugün gerçekleşen operasyondan dolayu Gümrük Dairesi, Veteriner Dairesi ve Polis'e teşekkür ederiz.

Ülkemize uygun olmayan, istilacı olabilecek, hiçbir sağlık kontrolünden gelmemiş, nereden ne şekilde temin edildiği belli olmayan yasadışı hayvan kaçakçılığı hem hayvan refahına aykırı hem de ülkemizdeki hayvan ve insan sağlığı için ciddi tehdit oluşturmaktadır. Bu ciddi tehdit karşısında hem daha hassas olmalı, hem de suçlulara karşı caydırıcı cezalar uygulamalıyız.”