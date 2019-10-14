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Ülkü Ocakları'ndan Akıncı'ya tepki

14 Ekim 2019 Pazartesi 10:54
Ülkü Ocakları'ndan Akıncı'ya tepki

KKTC Ülkü Ocakları Cumhurbaşkanı Akıncı’nın“Kıbrıs Barış Harekatı’nda Mehmetçik ve Mücahit’in omuz omuza vermiş olduğu destansı mücadeleyi bir kenara bırakarak, PKK’lıların organize ettiği nevruzda fon müziği olarak çalınan PKK marşlarına uygun bir açıklama yaptığını” savundu.

Ülkü Ocakları’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Ne nalına ne de mıhına” diye Anadolu’da söylenen söz gibi bir açıklama yapmak isteyen Akıncı’nın açıklamalarının bir Türk Cumhurbaşkanına yakışan şekilde olmadığı ifade edildi.

Akıncı’nın bu açıklamasıyla toplumun tamamını değil azınlık olan marjinal bir kesimi temsil eder gibi beyanda bulunduğu savunulan açıklamada, Cumhurbaşkanı’ndan beklentinin temsil ettiği Kıbrıslı Türklere yakışır şekilde Kıbrıslı Türklere güven veren, Türk ordusuna destek veren bir politika gütmesi olduğu ifade edildi.

Kıbrıslı Türk ile Türkiye arasına bir duvar örülmeye çalışıldığı iddiasında bulunulan açıklamada, “Akıncı’nın şahsi fikirleri Mehmetçiklerimizin ve mücahitlerimizin aziz ruhlarını rahatsız etmiştir. Oluşturulmaya çalışılan algı Kıbrıs Türklerinin gerçek fikirlerini yansıtmamaktadır.” denildi.

Açıklamada şunlara yer verildi:

“KKTC’deki Kıbrıs Türkü soydaşlarımızın büyük çoğunluğu Türk ordusunun yapmış olduğu Barış Pınarı Harekâtına destek vermektedir, çünkü Kıbrıs Türk halkı Türkiye’nin güvenliğinin Kıbrıs’ın güvenliği olduğunu bilmekte ve Türkiye’deki Türk’lerin Kıbrıslı Türklerden farkının olmadığını bilmektedirler. Sn.Akıncı’dan aynı dili konuştuğumuzu, aynı kanı taşıdığımızı unutmamasını ve bir nebze de olsa milli bir şuurla hareket etmesini bekliyoruz.”

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Ülkü Ocakları
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OROSPU ÇOCUĞU HDP LİLER 2019-10-14 11:33:36

OROSPU ÇOCUĞU HDP LİLER , BİR AKPARTİ Lİ OLARAK KARDEŞ ÜLKE KKTC DE ÜLKÜ OCAKLARININ YANINDAYIZ.

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