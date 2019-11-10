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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk İskele’de saygı ve özlemle anıldı

10 Kasım 2019 Pazar 12:42
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk İskele’de saygı ve özlemle anıldı

Ulu Önder Mustafa Atatürk’ün 81. ölüm yıldönümü İskele’de düzenlenen törenle anıldı.İskele Ecevit meydanında yer alan tören çelenklerin Atatürk büstüne konulmasıyla başladı.

Saat 9’u 5 geçe sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu.

Ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilerek yarıya indirildi.

Törende günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Bekirpaşa Lisesi tarih öğretmenlerinden Amber Göknar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamını milletine adayan, bir imparatorluğun küllerinden yepyeni ve güçlü bir devlet yaratan eşsiz bir lider olduğunu vurguladı.

İskele’deki tören bölge okul öğrencilerinin günün anlam ve önemine ilişkin şiirleri okumasının ardından Hava Savunma Teğmen Batuhan Anarat’ın konuşmasıyla devam etti.

Teğmen Anarat, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü 81’inci ölüm yıldönümünde saygı, sevgi ve minnetle andıklarını ifade ederek, Ulu önder Atatürk’ün yeri doldurulamaz bir lider olduğunu kaydetti.

BRTK

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Mustafa Kemal AtatürkİskeleAnma TöreniHaberGündemKıbrıs
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